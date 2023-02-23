Полиция задержала югорчанина, торговавшего нелегальными водкой и коньяком

Житель Нефтеюганска продавал нелегальный алкоголь. Сотрудники полиции изъяли у него почти три тысячи литров паленых водки и коньяка – горожанин хранил их в гараже, расположенном в поселке Сингапай.

Задержали злоумышленника, когда он вез на своем автомобиле нелегальное горячительное для сбыта индивидуальным предпринимателям. Общая стоимость изъятых товаров составляет более миллиона рублей.

«В отношении подозреваемого ОМВД России по Нефтеюганскому району возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщили в УМВД Югры.