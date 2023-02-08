В некоторых микрорайонах Нефтеюганска введут двухконтейнерный сбор отходов

С 1 февраля в Нефтеюганске стартовал пилотный проект по введению двуконтейнерного сбора мусора. Пилотные площадки с двухконтейнерным раздельным сбором отходов в Ханты-Мансийском автономном округе уже введены в трех городах: Югорске, Урае и Нижневартовске.

«Существует устойчивое мнение, что плата за услугу «обращение с ТКО» для жителей значительно снизится при раздельном сборе», ‒ отмечает руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

Успех пилотного проекта напрямую зависит от активного участия жителей в сортировке мусора по контейнерам. Важно, что именно раздельный сбор отходов позволяет дать вторую жизнь сырью и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Контейнеры для сухих и влажных отходов вывозят на разных машинах:

Первая машина собирает влажные отходы из черного контейнера и везет на полигон – ведется отдельный учет содержимого этих контейнеров через весовой контроль. Вторая машина отдельно забирает содержимое синих контейнеров, в которые жители должны складировать перерабатываемый пластик, стекло, металл. В пилотных микрорайонах ведется раздельный учет направляемых на сортировочную линию отходов, для вычисления экономической выгоды введения раздельного сбора отходов.

Отметим, в 2022 году на сортировочных линиях было отобрано 362,8 тонны пластика, который традиционно является самым популярным видом вторичного сырья в регионе.