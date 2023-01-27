Жительница Нефтеюганска подожгла костер в детской коляске в подъезде многоквартирного дома

Жительница Нефтеюганска обвиняется в поджоге многоквартирного жилого дома и в покушении на аналогичное преступление. Сначала пьяная женщина вошла в подъезд двухэтажного деревянного дома и подожгла зажигалкой бытовой мусор. Однако жильцы быстро почувствовали запах дыма и потушили возгорание.

«Увидев, что ее замысел не удался, женщина пошла в соседний дом. Там она сложила бумагу на детскую коляску и подожгла. В результате начавшегося пожара строение, в котором проживали 50 человек, почти полностью сгорело. Материальный ущерб превысил 56 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе УМВД по России.

Сотрудники полиции разыскали поджигательницу по горячим следам и задержали. Возбуждено уголовное дело.