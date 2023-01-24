Две аварии с летальным исходом зарегистрировали в Нефтеюганском районе

Накануне, 23 января, на трассе в Нефтеюганском районе произошло два ДТП с летальным исходом. Так, днем на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» пожилой водитель «KIA» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

«66-летний водитель, управляя автомобилем «KIA», по предварительным данным, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с транспортным средством «SKANIA», под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкого автомобиля погиб», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

В тот же день, вечером, на этой же дороге произошло еще одно столкновение легковушки с грузовиком. В результате автоаварии один мужчина погиб и трое получили травмы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. «По предварительным данным, водитель «Ford», при завершении маневра «обгон» не справился с управлением своего транспортного средства и допустил столкновение с «КAМАЗ», – добавили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали восемь ДТП, в которых два человека погибли и 12 – получили травмы, в том числе несовершеннолетний пассажир.