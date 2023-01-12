Пострадавшие при пожаре в жилом доме Нефтеюганска мама и дочь лечатся в больницах

Пострадавшую во время пожара в Нефтеюганске перевезли на лечение в ожоговое отделение ОКБ Пыть-Яха. А ее восьмилетнюю дочь отправили восстанавливаться в Нижневартовской детской больнице, сообщил «SiTV.ru» главный врач Нефтеюганской окружной клинической больницы Дмитрий Мальцев.

«Пациентка была переведена на искусственную вентиляцию легких, а ребенок изначально шел на кислороде, но учитывая, что к восьми утра у ребенка стали превалировать явления дыхательной недостаточности, было принято решение также о переводе его на искусственную вентиляцию легких», – рассказал главврач.

Отметим, что при пожаре мама и дочь получили термические ожоги кожи, верхних дыхательных путей, а также отравление продуктами горения.

На сегодняшний день следователи выясняют причину возгорания. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».