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Автоледи на легковушке врезалась в большегруз в Нефтеюганском районе

При столкновении легковушки и большегруза в Нефтеюганском районе пострадал один человек

Автоледи на легковушке врезалась в большегруз в Нефтеюганском районе
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 11 января, на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» произошла авария из-за несоблюдения дистанции. В результате столкновения легковушки и большегруза пострадал 23-летний пассажир «Toyota».

«В 08:05, в Нефтеюганском районе, 58-летняя женщина, управляя автомобилем «Toyota», двигаясь в районе 774 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», по предварительным данным, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «МАЗ», под управлением 49-летнего водителя», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

За минувшие сутки в округе зарегистрировали два ДТП, в которых двое получили травмы.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 119, комментариев: 0
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