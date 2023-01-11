Жительница Нефтеюганска попалась на уловки мошенников и перевела более 1,6 млн рублей

57-летняя местная жительница Нефтеюганска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере. С пенсионеркой связалась группа мошенников, которые убедили женщину перевести аферистам более 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«На протяжении нескольких дней убеждали пенсионерку, что ее накопления находятся в опасности, что необходима ее помощь в установление недобросовестного сотрудника банка, который оформляет кредиты от имени граждан, а деньги переводит на запрещенные организации. А помощь от потерпевшей заключалась в простом – перевод всех своих накоплений на «безопасный счет» и оформление максимального количества кредитных обязательств», – отметили в ведомстве.

Таким образом, пенсионерка пополнила счет мошенников личными сбережениями в размере 550 тысяч рублей, после чего посетила четыре банка, где дополнительно оформила кредиты на сумму свыше 1,1 млн рублей.

По факту мошенничества полиция проводит комплексные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.