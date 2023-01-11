Многоэтажный жилой дом загорелся в Нефтеюганске ночью

При пожаре в многоэтажном жилом доме в 15 микрорайоне Нефтеюганске пострадали люди. Как сообщают СМИ, погибли как минимум два человека.

«В 02:40 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Пожар локализован в 03:48. Ликвидация (открытого горения) в 04:02. Есть пострадавшие. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 8 единиц техники, 24 человека личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», – сообщили в пресс-службе в ГУ МЧС по Югре.

Напоминаем, ранее в Нижневартовске загорелась карета скорой помощи.