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В Нефтеюганске осудят экс-замдиректора «Жемчужины Югры» за крупное мошенничество

Бывший замдиректора «Жемчужины Югры» установил «невидимые» тренажеры на два миллиона

В Нефтеюганске осудят экс-замдиректора «Жемчужины Югры» за крупное мошенничество
Фото: unsplash.com

В Нефтеюганске будут судить бывшего заместителя директора МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» за мошенничество в крупном размере. Обвиняемый заработал на установке «невидимых» тренажеров около двух миллионов рублей.

«Следствием установлено, что в период с июля по сентябрь 2021 года обвиняемый инициировал заключение контрактов и договоров по поставке товарно-материальных ценностей и установке тренажерного оборудования в муниципальное бюджетное учреждение. Он подписал документацию о выполнении и приемке работ без фактического их исполнения, которые впоследствии были переданы в бухгалтерию для оплаты», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направили в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 193, комментариев: 0
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