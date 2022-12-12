Неоднократно судимый житель Нефтеюганска поджег кухню своих соседей

Накануне полиция Нефтеюганска задержала 28-летнего местного жителя, который поджег квартиру в одном из домов 10 микрорайона города. По словам мужчины, он совершил преступление из-за личной неприязни к соседям.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, предположительно с помощью занесения открытого огня, совершил поджог помещения общей кухни. Однако, свой преступный умысел злоумышленник не смог довести до конца, по независящим от него обстоятельствам», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Отметим, что подозреваемый был неоднократно судим. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». Нефтеюганцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.