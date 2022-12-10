16+
Логотип Сиапресс
USD  62,3813   EUR  65,8407  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нефтеюганске школьников переведут на дистант из-за гриппа и ОРВИ

Школьники из Нефтеюганска перейдут на дистанционное обучение до 16 декабря

В Нефтеюганске школьников переведут на дистант из-за гриппа и ОРВИ
Фото: siapress.ru

В Нефтеюганске из-за высокого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ ученики 1-8 классов перешли на дистанционное обучение до 16 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр города Эльвира Бугай.

«В связи с высоким ростом заболеваемости на территории Нефтеюганска гриппом и ОРВИ среди учащихся 7-14 лет… было принято решение обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего образования с 1 по 8 классы в формате электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — написала глава Нефтеюганска.

Ранее учеников 1-8 классов в Нягани перевели на дистант из-за ОРВИ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:00, просмотров: 86, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Магазин OBI в Сургуте переходит в онлайн 1093
  2. ​Город должен оперировать своей собственностью, приумножая гуманитарный капитал 779
  3. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 769
  4. ​Это ошибка 729
  5. Югорчанин остался без автомобиля и погряз в долгах после общения с мошенниками 715
  6. ​«Югорчане помнят вас» Наталья Комарова вручила награду Александру Филипенко 699
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 декабря? // АФИША 696
  8. Названы самые редкие страны для поездок россиян на Новый год 678
  9. ​В Сургуте открылась выставка, связывающая прошлое с будущим 678
  10. Каждый третий россиянин будет работать в новогоднюю ночь 601
  1. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4017
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 3945
  3. ​Дисней уйдет из России окончательно 2779
  4. Шесть человек погибли при взрыве в жилом доме Нижневартовска 2407
  5. Взрыв в Нижневартовске: что известно к этому часу? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2013
  6. ​Закрытие ТЦ – новая тенденция? 1933
  7. Пожилого жителя Мегиона обманули под предлогом торгов иностранной валютой 1910
  8. ​Запланированная на год догазификация в Сургуте почти закончилась 1879
  9. Несовершеннолетнюю насильно удерживали в квартире в Нижневартовске 1873
  10. ​В СК назвали наиболее вероятную причину взрыва в жилом доме Нижневартовска 1823
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 5482
  2. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5244
  3. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 4978
  4. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4403
  5. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4214
  6. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4017
  7. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3974
  8. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 3945
  9. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 3916
  10. ​Еще одна метастаза 3573

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика