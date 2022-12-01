Жителя Нефтеюганска осудят за поддельный диплом и подкуп

В Нефтеюганске местного жителя уличили в приобретении поддельного диплома об образовании и коммерческом подкупе. Документ позволил ему проработать электромонтером в нефтедобывающей компании 16 лет, рассказали в прокуратуре Югры.

«Подложность указанного документа была выявлена сотрудниками службы безопасности организации. Обвиняемый узнал об этом. Осознавая, что с ним будет расторгнут трудовой договор, в октябре 2022 года он передал должностному лицу коммерческой организации денежные средства в размере 50 тысяч рублей в качестве подкупа за сокрытие сведений о факте подложности диплома и непринятие мер к увольнению», – передали в ведомстве.

На сегодняшний день уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.