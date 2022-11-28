Жителя Калининграда поймали на мошенничестве с югорчанами

В полиции Нефтеюганска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили неоднократно судимого 33-летнего мошенника из Калининграда, который обманывал югорчан и жителей других регионов РФ в покупке автозапчастей. Аферист, обещая отправить товар, получал предоплату и переставал выходить на связь.

«Накануне в дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску обратился 28-летний житель Нефтеюганского района. Мужчина сообщил, что стал очередной жертвой дистанционного мошенничества. Потерпевший рассказал, что обнаружил в Интернете объявление о продаже турбокомпрессора для автомобиля. Соотношение цены и качества заинтересовало заявителя и он связался с автором публикации. После чего они обсудили детали доставки и оплаты. Мужчина перевел свыше 30 тысяч рублей, но посылку так и не дождался», — отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Подозреваемый признался в содеянном и пообещал возместить причиненный материальный ущерб. В отношении мошенника возбуждено свыше 20 уголовных дел по факту аналогичных преступлений. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.