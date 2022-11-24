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В Нефтеюганске задержали иностранца за попытку дачи взятки автоинспектору

Мигрант пойдет под суд за дачу взятки полицейскому из Нефтеюганска

В Нефтеюганске задержали иностранца за попытку дачи взятки автоинспектору
Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего иностранца. Мужчина подозревается в дачи взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО

«По версии следствия, 22 ноября 2022 года около 18 часов в районе 696 километра автомобильной дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» сотрудниками дорожно-патрульной службы выявлен факт нарушения подозреваемым правил перевозки грузов. Желая избежать административной ответственности, подозреваемый проигнорировал предупреждения о незаконности подкупа и передал сотруднику полиции в качестве взятки 1000 рублей, положив их между передними сидениями патрульного автомобиля», – отметили в ведомстве.

Ранее в Нижневартовске задержали полицейского за покрытие нелегального бизнеса.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 170, комментариев: 0
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