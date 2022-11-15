Жительница ХМАО хотела увеличить свои накопления и перевела аферистам более 2 миллионов рублей

40-летняя жительница Салым хотела увеличить свои накопления на инвестициях, однако с ней связались мошенники. Пострадавшая потеряла более 2 миллионов рублей, предварительно оформив на себя два кредита. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Югорчанка увидела ссылку о заработке денежных средств на инвестициях «Газпромфонд» в интернете и решила заполнить анкету. Женщине перезвонил консультант и рассказал о перспективах торговли на бирже, после чего сообщил о необходимости установить на смартфон два приложения «gif» и «binanse».

Лжеинвесторы предложили протестировать сделку, салымчанка внесла 10 тысяч рублей на свой брокерский счет, а после торговли вывела прибыль. Женщина поверила аферистам и внесла более 100 тысяч рублей для получения больших дивидендов от сделок.

«При попытке вывести свои финансы, заявительнице отказали, пригрозив большими штрафами и сообщили, что для вывода всех средств, потребуется внести эквивалентную сумму на счет. Женщина оформила два кредита на сумму порядка двух миллионов рублей и внесла все денежные средства на свой брокерский счет. После того, как салымчанке не удалось вывести деньги она поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию», — отметили в ведомстве.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».