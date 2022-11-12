В Нефтеюганске потушили крупный пожар в местном торговом центре

В Нефтеюганске местные пожарные подразделения более двух часов боролись с возгоранием торгового центра «Привоз», расположенный в 10 микрорайоне города. Огнеборцам удалось потушить пожар, площадь горения которого составила около 1000 квадратных метров.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего 11 ноября 2022 года пожара в торговом центре «Привозъ»в 10 микрорайоне г.Нефтеюганска. В ходе прокурорской проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Всего в тушении возгорания участвовало десять единиц спецтехники и 47 сотрудников МЧС. Все люди эвакуировались, пострадавших нет.