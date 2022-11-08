Жительница Нефтеюганска доверилась мошенникам и потеряла более 1 миллиона рублей

В Нефтеюганске 56-летняя местная жительница доверилась лжеинвесторам и потеряла порядка 1,2 миллиона рублей. Женщина наткнулась в интернете на рекламу инвестиционной площадки, оставила свои контактные данные, после чего с ней связался представитель компании и предложил легко и быстро заработать деньги.

Югорчанка отправила 10 тысяч рублей и позднее увидела рост баланса на личном аккаунте и «инвесторы» предложили увеличить вложения до 30 тысяч рублей. Далее женщине пришло сообщение о превышении допустимой ставки и блокировании аккаунта. Связавшись с аферистом, он посоветовал пострадавшей взять кредит в размере 300 тысяч рублей для разблокирования виртуального кабинета.

«Затем продолжила вкладывать деньги и торговать «воздухом». Каждый раз, когда суммы дохода взлетали – повторялись истории с блокировкой счета и оплатой страховки. В общей сложности женщина оформила 4 кредита, несколько кредитных карт и взяла 185 тысяч рублей в долг у своих знакомых. Сама потерпевшая пояснила, что решила обратиться в полицию только после того, как больше не смогла найти необходимую сумму для разблокировки счета и получения заработанных дивидендов», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.