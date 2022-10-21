В Нефтеюганске поймали пьяного дебошира, который разбил автомобиль бывшей родственницы

В полицию Нефтеюганска обратилась 58-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что бывший муж ее племянницы выпил и повредил ее автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«В ходе проверки, сотрудники полиции установили, что 44-летний бывший муж племянницы заявительницы изрядно выпил и решил навестить своих прежних родственников. Однако встретится с ними ему не удалось и тогда он решил выплеснуть накопившиеся обиды на припаркованном автомобиле женщины. Дебошир нанес несколько ударов руками и ногами по задней левой и правой фаре, вырвал дворники и процарапал кузов транспортного средства. Материальный ущерб от преступных посягательств составил свыше 30 тысяч рублей», – добавили в ведомстве.

Отметим, что ранее дебошир неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.