В Нефтеюганске произошло столкновение двух автомобилей

Накануне, 5 октября, в Нефтеюганске водитель «Toyota» не убедился в безопасности и допустил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП пострадали двое пассажиров «Mitsubishi», в том числе шестилетняя девочка. Ребенок перевозился в автокресле, что позволило избежать более серьезных травм.

«В 14:00 в городе Нефтеюганск, 25-летний водитель автомобиля «Toyota», при проезде нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Mitsubishi» и допустил с ним столкновение, – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры. – Всего за девять месяцев на дорогах Югры зарегистрировано 199 ДТП по причине несоблюдения очередности проезда перекрестков, в которых 3 человека погибли и 299 получили травмы».

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб и четверо получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.