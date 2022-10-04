Полицейские Нефтеюганска задержали любителя нетрезвого вождения

Сотрудники ДПС Нефтеюганска остановили 37-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения. За рулем оказался ранее судимый за пьяную езду местный житель.

«В ходе дальнейших разбирательств было установлено, что ранее нефтеюганец уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Тогда нарушитель был подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Автомобиль помещен на штрафстоянку.