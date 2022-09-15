Таксисты из ХМАО стали чаще подвергаться нападкам аферистов

Два водителя такси из Нефтеюганска были обмануты мошенниками. Аферисты заказали продукты питания и лекарства и при расчете сообщили о желании поблагодарить таксистов еще и щедрыми чаевыми, в результате чего злоумышленники получили необходимую информацию для списания денежных накоплений шоферов.

«Доверчивые водители сообщали всю запрашиваемую информацию, но вместо сообщения о пополнении электронного кошелька, они обнаружили смс о списание всех своих наполнений. В общей сложности нефтеюганцы лишились свыше 62 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета», где максимальное наказание ‒ лишение свободы сроком до шести лет.