В Нефтеюганске разыскивают виновника ночного ДТП

Сегодня ночью, 9 сентября, в Нефтеюганске неизвестный повредил пять автомобилей. Об этом рассказали в группе «Наш Юганск» во «ВКонтакте».

«Ночью в 11В микрорайоне неизвестным транспортным средством были снесены пять автомобилей. Лучше найдись сам», – написал в сообществе один из владельцев поврежденного транспорта. Горожане посоветовали пострадавшим посмотреть записи камер видеонаблюдения поблизости.

«ДТП произошло в 11В микрорайоне около 03:00. Виновник скрылся с места аварии, его разыскивают», – ответили в пресс-службе УМВД по Югре корреспондентам «URA.ru».

Напоминаем, что 8 сентября в ДТП в Сургуте пострадала 53-летняя женщина.