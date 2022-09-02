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Двое югорчан похитили дизельное топливо на сумму более 100 тысяч рублей

Жителям Нефтеюганска грозит до пяти лет за кражу дизельного топлива

Двое югорчан похитили дизельное топливо на сумму более 100 тысяч рублей
Фото: https://unsplash.com

В Нефтеюганске перед судом предстанут двое мужчин, которые похитили дизельное топливо. По предварительной информации, они работали водителями грузовых автомобилей и смогли украсть 2 516 литров продукта на общую сумму 106 942 рубля.

«Расследованием установлено, что в июне 2021 года, обвиняемые вступили в преступный сговор с целью хищения дизельного топлива. Так, один из мужчин получил и передал второму топливные карты, при помощи которых на протяжении 12 дней обвиняемые совершали хищение дизельного топлива на заправочной станции, расположенной на кустовой площадке, после чего вывозили его для последующей реализации», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


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Сегодня в 11:08, просмотров: 97, комментариев: 0
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