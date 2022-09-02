Жителям Нефтеюганска грозит до пяти лет за кражу дизельного топлива

В Нефтеюганске перед судом предстанут двое мужчин, которые похитили дизельное топливо. По предварительной информации, они работали водителями грузовых автомобилей и смогли украсть 2 516 литров продукта на общую сумму 106 942 рубля.

«Расследованием установлено, что в июне 2021 года, обвиняемые вступили в преступный сговор с целью хищения дизельного топлива. Так, один из мужчин получил и передал второму топливные карты, при помощи которых на протяжении 12 дней обвиняемые совершали хищение дизельного топлива на заправочной станции, расположенной на кустовой площадке, после чего вывозили его для последующей реализации», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.