В Нефтеюганске починили трубопровод и дали водоснабжение

В Нефтеюганске после ночи без горячей и холодной воды, запустили водоснабжение. Основная причина ограничений ‒ порыв на канализационном напорном коллекторе, в связи с чем было принято решение об отключении водоснабжения.

«Непрерывные работы велись на протяжении 10 часов. Участок основного напорного коллектора заменили. Сейчас специалисты работают над резервным коллектором, который также вышел из строя сегодня утром», ‒ сообщила в своем телеграм-канале глава города Эльвира Бугай.

Стоит отметить, что водоснабжение в городе восстановили в полном объеме, однако в некоторых домах управляющим компаниям необходимо проверить оборудования, после чего вода будет подана в квартиры.