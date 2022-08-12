Жительница Нефтеюганска держала своего ребенка на цепи

32-летняя женщина из Нефтеюганска обвиняется в незаконном лишении свободы ребенка, истязании и неисполнении родительских обязанностей. По предварительной информации, она держала своего сына на цепи.

«Установлено, что в период с февраля по май 2022 года обвиняемая, испытывая раздражение от непослушания ребенка, на почве личных неприязненных отношений, осознавая, что ее сын находится в беспомощном состоянии ввиду возраста, обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене в помещении своей квартиры в Нефтеюганске. В результате указанных действий обвиняемой ребенок был лишен свободы, испытывал физическую боль и психические страдания», – рассказали в прокуратуре Югры.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу.