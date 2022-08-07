На четырех участках автомобильных дорог Нефтеюганска монтируют новое освещение

В Нефтеюганске на четырех участках автомобильных дорог установят новое освещение. 41 опора этим летом появятся по улице Мира (от Строителей до Жилой), 20 – на улице Нефтяников (от Сургутской до Киевской), 23 – на Жилой. Самый масштабный участок – проезд 5П (От Центрального рынка до нового кладбища): там смонтируют 126 опор освещения.

«Раньше освещение на этих территориях было слабое. Жители города неоднократно жаловались на недостаточную видимость на дороге. На основании этого были заключены муниципальные контракты и проведено проектирование», – сообщили в администрации города.

Первые два участка будут готовы уже в начале августа, по другим завершение работ планируется в сентябре.