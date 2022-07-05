Три человека пострадали в ДТП на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск»

Накануне в Нефтеюганском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. По предварительной информации, молодой водитель слетел с дороги в кювет.

«В 13:50 на 587 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, 21-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил съезд в кювет», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате аварии водитель и два пассажира, 30-летний мужчина и 17-летняя девушка, получили травмы.

Всего за 4 июля в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых девять человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.