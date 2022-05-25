В Нефтеюганска началось благоустройство территории в микрорайоне 2А

Во 2А микрорайоне Нефтеюганска начинается благоустройство территории возле Юбилейной площади. Одним из его ключевых элементов станет макет подводной лодки длиной в 17 метров, рассказывает «Югра-ТВ».

«Благоустройство направлено на досуг всех возрастов граждан. Там будет прогулочная зона, трасса для катания на роликах, детская площадка, спортивная площадка и также малые архитектурные формы. Полностью выполнены демонтажные работы. На настоящий момент подрядная организация вывозит мусор, скопившийся после выполнения работ», – рассказывает главный специалист отдела по содержанию земель общего пользования администрации Нефтеюганска Евгений Соколов.

Этот проект стал победителем прошлогоднего голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его поддержали более шести тысяч жителей Нефтеюганска. Работы предполагается завершить к концу августа.