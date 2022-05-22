Власти в Нефтеюганске отложили уборку клумб из шин до осени

Нефтеюганцы в соцсетях возмутились из-за уборки покрышек, которые превратили в дворовые украшения и клумбы. Власти города заявили, что утилизации требует закон – подобное обустройство загрязняет территорию и вредит здоровью людей.

«Автомобильные шины отнесены к отходам IV класса опасности. Сброс шин на почву недопустим, поэтому использование отработанных автопокрышек в качестве клумб, временных ограждений, защитных конструкций, нарушает требования действующего законодательства. Также при нагревании на солнце покрышки выделяют бензапирен, формальдегид, амины и фенолы, частицы каучука и смолы, которые зачастую становятся причиной возникновения аллергии, астмы, конъюнктивита и даже онкологических заболеваний», – написала у себя на странице во «ВКонтакте» глава Нефтеюганска Эльвира Бугай.

При этом мэр подчеркнула, что понимает, что каждая подобная клумба создавалась силами горожан, поэтому демонтаж отложили до осени, а пока службы займутся сбором выброшенных шин. Также управляющие компании готовы помочь собственникам в деликатной уборке.