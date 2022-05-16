В эти выходные в Югре произошло одно смертельное ДТП

В субботу, 14 мая, в Нефтеюганске произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель разбился об опору линии электропередачи.

«В 19:34 на улице Парковая в городе Нефтеюганск, 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения с последующим наездом на препятствие в виде опоры ЛЭП. В результате ДТП водитель скончался в медицинском учреждении», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие выходные в Югре зарегистрировали семь ДТП, в которых один человек погиб и семеро получили травмы. В их числе – несовершеннолетний пешеход.