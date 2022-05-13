За вчерашние сутки в Югре никто не пострадал в ДТП

Накануне в Нефтеюганске произошло ДТП с участием пожилого мужчины. В результате столкновения никто не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения.

«В 16:14 на улице Сургутская в городе Нефтеюганск, 40-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», по предварительным данным, не учел безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства «Мазда», под управлением 71-летнего мужчины, в результате чего допустил столкновение», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 12 мая в округе не зарегистрировали ДТП с пострадавшими.