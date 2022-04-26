32-летний водитель «Лады» спровоцировал аварию в Нефтеюганском районе

Накануне в Нефтеюганском районе произошло ДТП с одним пострадавшим. По предварительной информации, 32-летний водитель «Лады» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «ГАЗ».

«В 13:45 на 7 км автодороги «Подъезд к городу Сургут» в Нефтеюганском районе, 32-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ», под управлением 55-летнего мужчины, движущимся в попутном направлении», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 25 апреля в округе зарегистрировали одно ДТП, в котором один человек получил травмы.