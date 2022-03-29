Власти Югры проконтролировали строительство коррекционной школы в Нефтеюганске

В Нефтеюганске приступили к возведению коррекционной школы в 17 микрорайоне города. В ходе рабочего визита заместитель губернатора Югры Евгений Адамов положительно оценил этапы строительства специализированного образовательного учреждения, рассказала глава города Эльвира Бугай на своей странице во «ВКонтакте».

«Специализированное (коррекционное) учебное заведение в 17 микрорайоне рассчитано на 230 мест, 30 из которых будут отведены под школу-интернат 8 вида. Новое здание станет более просторным и будет оснащено новейшим оборудованием. В будущем оно сможет удовлетворить потребность города и близлежащих территорий в местах для особенных учащихся», – добавила мэр.

Напоминаем, в Нефтеюганске также началось строительство фильтровальной станции после жалоб жителей на грязную воду.