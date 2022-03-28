Житель Нефтеюганского района грозился зарезать соседку, которая сделала ему замечание

Житель Нефтеюганского района незаконно проник в квартиру соседки и угрожал ей ножом из-за жалобы на шум в вечернее время. В отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 139 УК РФ.

«По версии следствия 15 февраля 2022 года в вечернее время подозреваемый нарушал общественный порядок в многоквартирном жилом доме одного из поселков Нефтеюганского района. После того как 44-летняя соседка сделала ему замечание, он начал ей угрожать применением физической силы, а после того, как та направилась к себе в квартиру, злоумышленник взял в руки нож для убедительности угроз, проследовал за потерпевшей к ее квартире, толкнул ее внутрь и сам вошел в чужое жилище, где продолжил высказывать угрозы», – рассказали в СУ СКР Югры.

Шумному югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На сегодняшний день по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.