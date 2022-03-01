В Нефтеюганске утвердили обвинение таксисту, который спровоцировал аварию со смертельным исходом

Прокуратора Нефтеюганска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу таксиста, который устроил смертельное ДТП, а затем сбежал с места аварии.

«Обвиняемый, работая таксистом, управлял 28 сентября 2020 года автомобилем марки «Хендай Солярис» в г. Нефтеюганске. В нарушение правил дорожного движения он совершил опасный маневр в виде разворота налево и допустил столкновение двух других транспортных средств, движущихся во встречном направлении», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

В результате ДТП погиб водитель одного из легковых автомобилей. После аварии таксист скрылся с места происшествия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.264 УК РФ.

На сегодняшний день уголовное дело направили в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу.