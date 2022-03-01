В Нефтеюганске из-за многочисленных нарушений закрыли кафе на две недели

Роспотребнадзор Югры провел внеплановую проверку одного из кафе Нефтеюганска после отравления посетителя. Специалисты выявили множество нарушений, и поэтому приостановили работу заведения на две недели.

«Среди них отсутствие товарно-сопроводительной документации на сырье и продукты, отсутствие технологических карт на производимую продукцию. Планировка и технические возможности предприятия не обеспечивают соблюдение требований к поточности технологических процессов, так как недостаточный набор изолированных и специально оборудованных помещений для приготовления и хранения отдельных видов пищевой продукции», – рассказали в ведомстве. Кроме того, в заведении пренебрегали режимом уборки, а сотрудники не имели медицинских допусков.

За эти и другие нарушения федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предпринимателя привлекли к административной ответственности. Решение суда не вступило в законную силу.