Югра заняла первое место в России по темпам расселения аварийного жилья

Югра заняла первое место среди регионов России по темпам расселения аварийного жилья. С 2019 года в новые квартиры переехали 25,3 тысячи семей, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Промежуточные итоги всероссийской программы подвело правительство России. По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, за этот период новые квартиры получили более 408 тысяч семей, а площадь расселенного жилья превысила 16,5 миллиона квадратных метров.

Фонд развития территорий назвал регионы с самыми высокими темпами реализации программы. После Югры в списке расположились Пермский край, где переехали 25,1 тысячи семей, ЯНАО с показателем 24,4 тысячи, Якутия — 23,4 тысячи и Сахалинская область — 17,3 тысячи.

Работу по улучшению жилищных условий продолжат в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».