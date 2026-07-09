Концертная площадка «Компромат» в Сургуте закрыта до следующей недели

В Сургуте новая концертная площадка «Компромат» на улице Ленинградской, 3/1, временно закрылась на ремонт. Об этом команда пространства сообщила в соцсетях.

«Так, гайз, оперативные новости. В Компромате очень внезапно начался ремонт. Нам давно пора было кое-что подлатать и улучшить, быстро все это сделаем и встретимся уже на следующей неделе», – говорится в сообщении.

Из-за ремонта на этой неделе не состоится мероприятие «Звездный ворс». Концерт перенесли на 1 августа. Все купленные билеты будут действительны на новую дату.

Напомним, «Компромат» открыл свои двери для жителей и гостей Сургута в конце 2025 года. Ранее создатели проекта Юрий Семенков, Егор Баюк и Артем Гацко рассказывали в интервью СИА-ПРЕСС, что «Компромат» задумывался как еще одно независимое культурное пространство для города. По словам Юрия Семенкова, Сургуту нужны такие площадки, потому что они помогают развивать локальную музыкальную и театральную среду.