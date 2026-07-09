В Сургуте часть кольца на проспекте Ленина останется перекрытой до 13 июля. Ограничения продлили из-за затянувшегося ремонта ливневого коллектора возле памятника основателям города, сообщает sitv.ru со ссылкой на Администрацию Сургута.

Изначально работы планировали завершить к вечеру 5 июля, однако движение со стороны улицы Майской до сих пор ограничено.

Из-за ремонта ранее изменили схемы 17 маршрутов общественного транспорта. Часть автобусов уже вернулась к привычному движению.

Сейчас в объезд следуют маршруты №29, 45, 99, 107, 110, 111, 115 и 116. Подробная схема размещена на официальном сайте Администрации Сургута.