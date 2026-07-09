День отдыха в Сургуте стоит меньше шести тысяч рублей

Этим летом Сургут стал одним из самых бюджетных туристических направлений России. Один день отдыха в среднем обойдется в 5 894 рубля. В сумму вошли ночь в гостинице или апартаментах и два приема пищи – обед и ужин. Завтрак не учитывается, так как он часто уже включен в стоимость проживания. Этим исследованием с корреспондентом СИА-ПРЕСС поделился 2ГИС и сервис бронирования отелей «Отелло».

Самое заметное преимущество Сургута – цены на жилье. Среди 50 популярных туристических направлений именно здесь оказался самый низкий средний чек за проживание – 3 950 рублей за ночь.

А вот питание в Сургуте среди самых бюджетных направлений, наоборот, самое дорогое. Один прием пищи в кафе, ресторане или столовой в среднем оценили в 972 рубля.

Фото: 2ГИС и Отелло

Дешевле Сургута один день путешествия обходится только в Барнауле, Кемерово и Астрахани. Также в десятку недорогих направлений вошли Томск, Иркутск, Омск, Вологда, Челябинск и Саратов.

В среднем по России день отдыха в популярных городах летом 2026 года стоит 7,9 тысячи рублей. Самыми дорогими направлениями стали Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков – там сутки путешествия обходятся примерно в 10-11 тысяч рублей.