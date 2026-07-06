СГЭС меняет старое оборудование на подстанциях в шести микрорайонах Сургута

В Сургуте началась модернизация центров питания в районах плотной жилой застройки. Обновление затронет подстанции, которые обеспечивают электричеством микрорайоны № 5, 6, 11, 20, 23 и 25. В этих кварталах расположены жилые дома, а также школы и детские сады, сообщили в СГЭС.

Также модернизация пройдет на трансформаторной подстанции, которая обеспечивает объекты водоснабжения на Заячьем острове.

В рамках работ энергетики заменяют устаревшее оборудование на современное. Обновляется трансформаторный парк и распределительные устройства 10/0,4 кВ. В компании отмечают, что это позволит снизить риск аварийных отключений, особенно в периоды пиковых нагрузок зимой.

При этом работы ведутся без отключения потребителей. Социальные объекты и жилые дома продолжают получать электроэнергию в штатном режиме.