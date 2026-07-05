Врачи Окружного кардиоцентра Сургута спасли ребенка с тяжелым пороком сердца

В Окружном кардиоцентре Сургута врачи исправили маленькому пациенту тяжелый врожденный порок сердца. О сложной операции рассказал глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Проблему первым заметил педиатр во время планового осмотра. Врач услышал у ребенка грубый систолический шум в сердце и направил его на дополнительное обследование к узким специалистам.

Роман Паськов сообщил: «В Окружном кардиоцентре специалисты выявили выраженный клапанный стеноз аорты – тяжелый врожденный порок, при котором сердце вынуждено работать с огромной перегрузкой, преодолевая критически суженное отверстие аортального клапана. Во время операции выяснилось, что заболевание затронуло и саму восходящую аорту: ее стенка оказалась почти в четыре раза толще нормы».

Операция длилась 2 часа 20 минут. Из них 33 минуты сердце малыша находилось в состоянии управляемой остановки.

По словам Паськова, хирургическая бригада выполнила сложную пластику восходящей аорты по методике Доти с использованием собственных тканей пациента. Для реконструкции врачи взяли небольшой участок перикарда — сердечной сумки — размером 3×3 сантиметра. Из него сформировали прочную заплату размером 2×1,5 сантиметра, которая позволила расширить просвет главной артерии и восстановить нормальный кровоток.

Глава департамента здравоохранения отметил, что операция потребовала от хирургов высокой точности: «Необходимо было сформировать новую анатомию аорты, не затронув устье правой коронарной артерии. Любое отклонение могло нарушить кровоснабжение самой сердечной мышцы. За этим результатом – современные технологии, опыт специалистов и слаженная работа всей команды. Именно такие возможности позволяют выполнять в Югре сложнейшие операции детям с врожденными пороками сердца с первых месяцев жизни».

Сейчас жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает. Ребенок идет на поправку.