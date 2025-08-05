В храме Сургута пройдет праздничное богослужение в честь десятилетия женского монастыря

В это воскресенье, 10 августа, в Сургут привезут ковчег с мощами одной из самых почитаемых святых Русской православной церкви ‒ блаженной Матроны Московской. Святыню доставит митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, сообщили в Ханты-Мансийской митрополии.

Верующие смогут поклониться мощам в соборном храме женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Умиление» на улице Крылова, 18. Святыня будет находиться в обители с 10 по 19 августа.

Праздничная литургия, приуроченная к десятилетию основания женской обители, начнется 10 августа в 9:00.