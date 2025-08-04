С утра 4 августа в сургутском аэропорту массовые задержки

Сегодня, 4 августа, в аэропорту Сургута задержали несколько рейсов. Несвоевременно вылетели самолеты в Москву, Сочи, Уфу, Пермь и Махачкалу, сообщает телеграм-канал «Транспортный цех».

Были зафиксированы следующие изменения в расписании:

– рейс ЮТ248 в Москву (вылет перенесен с 07:00 на 08:45);

– рейс SU1513 в Москву (с 08:00 на 10:30);

– рейс ЮТ103 в Уфу (с 08:05 на 09:10);

– рейс ЮТ521 в Сочи (с 08:50 на 13:25);

– рейс ЮТ205 в Пермь (с 09:50 на 10:10).

Причины сбоев пока не уточняются. Пассажирам рекомендовали следить за обновлениями на сайте аэропорта и уточнять информацию у перевозчиков.