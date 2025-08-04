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Новости

  • Югорчанин выиграл Чемпионат России по конкуру

    Югорчанин выиграл Чемпионат России по конкуру

    Сегодня в 18:40
    222 0
  • Вологодский губернатор предложил владельцам помещений, где раньше были алкомаркеты, открывать общепит

    Вологодский губернатор предложил владельцам помещений, где раньше были алкомаркеты, открывать общепит

    Сегодня в 18:08
    290 0
  • ​В Сургуте готовится к открытию новое молодежное пространство на Комсомольском проспекте

    ​В Сургуте готовится к открытию новое молодежное пространство на Комсомольском проспекте

    Сегодня в 17:51
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​Под Сургутом перевернулась иномарка: трое детей в больнице

В Сургутском районе в кювет слетела машина с тремя детьми

​Под Сургутом перевернулась иномарка: трое детей в больнице
Фото: ГАИ Югры

Вчера утром, 3 августа, на трассе «Сургут-Когалым» в кювет слетела иномарка. По предварительной информации, 39-летняя югорчанка, управлявшая автомобилем «Mitsubishi», не справилась с управлением: машину занесло, после чего она съехала в левый кювет и перевернулась, сообщает ГАИ Югры.

В результате ДТП пострадала сама водитель и трое детей, находившихся в салоне: мальчик двух лет и две девочки ‒ трех и 14 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести.

По словам женщины, причиной аварии могла стать поломка колеса. Обстоятельства произошедшего уточняются.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 480, комментариев: 0
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