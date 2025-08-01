Житель Амстердама выбрал Сургут ради быстрой диагностики

Житель Нидерландов прошел комплексную диагностику в Окружном кардиологическом диспансере в Сургуте, воспользовавшись программой «Диагностика одного дня». Он приехал в Югру вместе с супругой – сургутянкой – и решил совместить отдых с заботой о здоровье, сообщает пресс-служба медучреждения.

«Персонал в клинике не только профессиональный, но и очень дружелюбный. Высокий уровень сервиса, качественная медицина – ожидания полностью оправдали себя. В Нидерландах медицинская система устроена иначе: обследования доступны только по строгим показаниям, а за страховку приходится ежемесячно платить, при этом попасть на прием к узкому специалисту не всегда просто», – рассказал пациент из Амстердама.

По информации Кардиоцентра Сургута, за первые шесть месяцев 2025 года в центр обратились 220 человек из разных стран мира – в том числе и для проведения операций на сердце.