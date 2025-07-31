Сургутянам напомнили о мерах безопасности на воде

С начала лета в Сургуте введены усиленные меры безопасности на городских водоемах. Для охраны жизни и здоровья граждан увеличено количество патрульно-спасательных постов — их стало пять. Спасатели дежурят в наиболее популярных местах отдыха горожан у воды:

на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 (район улицы Туманной и СНТ «Черемушки»),

на реке Черной (вблизи улицы Аэрофлотской),

на озере Карьерном на Югорском тракте и реке Сайме.

Ежедневно специалисты проводят разъяснительную работу с населением, напоминая, что в Сургуте отсутствуют официально разрешенные места для купания. Это связано с тем, что вода в городских водоемах не соответствует санитарно-химическим требованиям.

При этом для комфортного отдыха у воды обустроены три места:

в парке «За Саймой» — на берегу реки Саймы,

на улице Аэрофлотской — у реки Черной,

в центре отдыха «Эдем» — Югорском тракте.

Напомним, в Сургуте отсутствуют места, где разрешено купание. Городские службы просят сургутян соблюдать правила безопасности и не заходить в воду в необорудованных местах. Это может быть опасно для жизни.

Если вы стали свидетелем происшествия на воде, необходимо незамедлительно обратиться в службу спасения по номеру 112.