Югра поощрила Сургутский район за лучшие результаты по НДФЛ

Правительство Югры выделило Сургутскому району грант в размере 38,7 млн рублей ‒ это крупнейшая дотация среди всех муниципальных районов округа. Средства направлены в качестве поощрения за эффективную работу с налогами и стимулирование роста налогового потенциала по итогам 2024 года, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Средства на развитие получены за качество планирования налоговых доходов, обеспечение поступления в бюджет округа налога на профессиональный доход, за работу по налогу на имущество», ‒ написал он в своих соцсетях.

В 2024 году в бюджет Сургутского района поступило 23,5 млрд рублей доходов ‒ это на 30% больше, чем годом ранее. Налоговые поступления составили около семи млрд рублей, что на 13% выше уровня 2023 года.

«В том числе НДФЛ ‒ 6,5 млрд (+14%), и налога на имущество ‒ 156,8 млн рублей (+ 16% к уровню 2023 года). Неналоговые доходы составили один млрд рублей», ‒ уточнил Трубецкой.

Также Сургутский район перешел с дотационного механизма на дополнительный норматив отчислений по НДФЛ, что позволило нарастить поступления в бюджет.

Отметим, ранее район уже получил грант в размере 26,5 млн рублей за качество бюджетного процесса. Оба гранта будут направлены на развитие поселений.