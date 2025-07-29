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​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах

В Сургуте электросамокаты можно парковать только в специально обозначенных местах

​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах
Фото администрации Сургута

В Сургуте вступили в силу новые правила размещения электрических самокатов — теперь оставлять их можно только на специализированных парковках. Кикшеринговые компании уже начали нанесение специальной разметки, чтобы обозначить зоны стоянки средств индивидуальной мобильности (СИМ). Меры реализуются в рамках соглашения между Администрацией города и крупнейшими операторами проката.

Работы начались на улицах с самой высокой плотностью использования СИМ: Югорская, Мелик-Карамова, проспекты Мира и Ленина. В случае износа или повреждения разметки ответственность за ее обновление несут операторы. Всего в предыдущем сезоне было оборудовано около 50 парковочных зон, в этом году планируется открыть еще 250 подобных точек.

По словам операционного управляющего кикшеринговой компании Дениса Ефимова, введение парковок уже показало положительный эффект: «Опыт показал, что организация специализированных парковочных зон оказывает положительное влияние на дисциплину пользователей и поддержание порядка в городской среде. Завершая поездку, клиент имеет четкое представление о месте размещения самоката или велосипеда, что способствует формированию эстетически привлекательного облика города».

Как пояснил главный специалист проектного отдела в сфере городского хозяйства ДГХ администрации города Микаил Магомедов, между администрацией и кикшеринговыми сервисами подписаны соглашения, регламентирующие работу и порядок эксплуатации СИМ: «Для мониторинга соблюдения установленных правил сформирована специализированная рабочая группа. В задачи входят оперативное выявление и устранение нарушений. К числу наиболее частых относятся неправильная парковка и передвижение в зонах, где это запрещено».

В рамках соглашений также введены ограничения скорости и запреты на передвижение в определенных городских зонах. Так, в парках, скверах и пешеходных зонах, а также вблизи детских садов и школ, если нет велодорожек или широких тротуаров, эксплуатация СИМ полностью запрещена. Скоростные лимиты действуют на улицах Университетская, Майская, проспектах Комсомольский и Ленина.

Такая практика уже доказала свою эффективность в других крупных городах России: снижается количество жалоб, повышается безопасность и упорядоченность уличного движения. В Сургуте планируют и дальше развивать инфраструктуру для электросамокатов, делая ее более удобной и безопасной для всех участников движения.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 307, комментариев: 0
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