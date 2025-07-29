Девятый «Морской фестиваль» прошел в Городском парке культуры и отдыха Сургута

В Сургуте состоялся девятый «Морской фестиваль», который вновь прошел в Городском парке культуры и отдыха и собрал более четырех тысяч поклонников морской тематики. Мероприятие стало одним из самых масштабных за всю историю проекта, подтвердив статус любимого городского праздника для всей семьи.

Организатором выступил Многофункциональный культурно-досуговый центр при поддержке партнеров. Как рассказала и.о. председателя комитета культуры администрации Сургута Ирина Семковская, переезд фестиваля в парк стал важным шагом к расширению аудитории: «В прежние годы, когда фестиваль проводился на территории центра «Порт», его вместимость была ограничена приблизительно 600 посетителями. Однако в прошлом году, впервые сменив локацию на Городской парк культуры и отдыха, мероприятие привлекло около трех тысяч человек. Успех прошлогоднего опыта обусловил решение о повторном проведении фестиваля в этом году».

В рамках праздника было организовано более 20 тематических площадок, ориентированных на детей, молодежь и взрослых. Посетители могли поучаствовать в викторине «Книжная волна», сыграть в настольные морские игры, сделать фото в оригинальных морских фотозонах, приобрести изделия на ярмарке сургутских мастеров, понаблюдать за художниками на пленэре, а также принять участие в турнире по морскому бою. В течение всего дня зрителей радовали концертные номера профессионального коллектива «Летучий театр» и выступления самодеятельных артистов города.

Отдельное внимание уделили мастер-классам, которых с каждым годом становится все больше. «Ежегодно привносим в фестиваль что-то новое и интересное. Сегодня практически все локации новые. Мастера, которые раньше просто принимали участие в ярмарке со своими сувенирами, теперь проводят мастер-классы. На фестивале много выставок, людям есть на что посмотреть, есть что сделать — от сувениров, которые можно сделать на память, до кулонов, браслетов, корон, которые можно носить и после того, как “Морской фестиваль” закончится», — рассказала заместитель директора МКДЦ Елена Корепанова.